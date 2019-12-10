الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة إعلان ميزانية المملكة 2020.وأوضح أن الإصلاحات المتسارعة انعكست بقوة على الميزانية وأثبتت متانة الاقتصاد السعودي بالوصول إلى مراحل متقدمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030, وتحقيق المملكة تقدماً وتميزاً على كافة الأصعدة رغم كل التحديات المحيطة لاسيما الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم, وبذل كل السبل والإمكانات من أجل أمن ورخاء الوطن والمواطن, ومحاربة الفساد بشتى أنواعه, وذلك في تلاحم تام للمواطن مع القيادة.ونوّه الفهيد بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إعلان الميزانية والتي أكد فيها -أيده الله- على الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتمكين القطاع الخاص ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية.وأكد الفهيد إن التدريب التقني يحظى بالدعم الكبير واللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة من أجل تأهيل أبناء وبنات الوطن, حيث حرصت المؤسسة على عقد الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص كونها نموذجاً مهماً جداً في تأهيل الشباب وتوطين التقنية، وتم ربط ذلك مع مستهدفات المؤسسة وذلك بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشباب إلى 35 شراكة إستراتيجية, وبلغ عدد الشراكات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة مع كبرى شركات القطاع الحكومي والخاص حتى الآن 30 شراكة عبر معاهد تدريب متنوعة.واختتم الفهيد تصريحه داعيا الله عز وجل بأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم أمن ونماء وطننا الغالي.// انتهى //13:01ت م0092