المدينة المنورة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساختتمت في المدينة المنورة فعاليات البرنامج الثقافي لنزلاء سجون منطقة المدينة المنورة، الذي يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" وبين نادي آفاق المعرفة للمدربين بمنطقة المدينة المنورة.واشتمل البرنامج الذي يهدف إلى تثقيف النزلاء والنزيلات من خلال اللقاءات التي تساعدهم لتطوير أنفسهم، على 18 لقاءً مباشراً موزعة بواقع 9 لقاءات موجهة لنزلاء إدارة سجن المدينة المنورة و 9 لقاءات موجهة لنزيلات سجن النساء، في حين تجاوز عدد المستفيدون من النزلاء والنزيلات لـ 500 مستفيد ومستفيدة.من جهته أعرب مدير السجون بمنطقة المدينة المنورة العقيد محمد بن علي الحارثي عن شكره لجميع القائمين على البرنامج، الذي يعود إن شاء الله بالنفع على النزلاء والنزيلات لما فيه شغل أوقاتهم بالفائدة وبث الطاقة الإيجابية لحياتهم لعودتهم للمجتمع أعضاء صالحين.// انتهى //13:04ت م0093