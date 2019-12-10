الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسوقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مذكرة تفاهم مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ممثلة في شركتها التابعة لها "معادن " وعد الشمال للفوسفات" لتمكين الطلاب الموهوبين بمنطقة الحدود الشمالية، بهدف دعم ورعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين، ضمن البرامج التي تنفذها "موهبة"، إذ يستند التعاون المشترك مابين "موهبة" و"معادن" على أحد برامج رؤية المملكة 2030 (تعزيز الشخصية الوطنية).وفي إطار التعاون القائم بين "موهبة" ووزارة التعليم، ممثلة بإدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية وشركة "معادن" لدعم برامج ومبادرات "موهبة"، ورعاية أبناء وبنات الوطن من الموهوبين والمبدعين تم الاتفاق "موهبة" و "معادن" على دعم الشركة لعدد 700 طالب وطالبة من الطلبة الواعدين بالموهبة في عرعر وطريف، وتمكينهم من دخول اختبارات البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لهذا العام، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلة بإدارة الموهوبين.// انتهى //13:19ت م0098