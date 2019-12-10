تبوك 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالمنطقة التابعة للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فايز بن فهد العنزي وأعضاء اللجنة.وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة تبوك، برئيس وأعضاء اللجنة، مؤكدًا سموه أن المنطقة شهدت نقلة كبيرة في مجال التعليم العالي، مما أسهم في تخريج أعداد كبيرة من المهندسين والمهندسات من أبناء المنطقة ، بالإضافة الى خريجي الجامعات الاخرى بالمملكة، مشيراً سموه إلى أهمية الدور الفاعل للجنة في تطوير المهندس السعودي والارتقاء بجودة الخدمات الهندسية المقدمة، وإسهامهم في مسيرة التنمية والازدهار، في ظل الدعم والرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في نهضة هذا الوطن الغالي في شتى المجالات.وأضاف سموه أن منطقة تبوك تشهد تنفيذ مشاريع ضخمة تتيح للمهندس والمهندسة السعودية للقيام بدورهم المستقبلي.واطلع سموه على الأهداف الاستراتيجية العامة للجنة، ودورها في الاضطلاع بتحقيق الرؤية التكاملية للهيئة، بالإضافة إلى مهام اللجنة ومبادراتها وأنشطتها وإنجازاتها التي تمت خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية وجهودها في الارتقاء بمهنة الهندسة بالمنطقة، بالإضافة إلى أن اللجنة التنسيقية بالمنطقة تضم في عضويتها أكثر من 700 مهندس ومهندسة.بعد ذلك تسلّم سمو أمير المنطقة درع من اللجنة قدمها رئيس اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين بمنطقة تبوك، والذي أعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على الاستقبال وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون محل اهتمام اللجنة لخدمة القطاع الهندسي في المنطقة، مؤكداً أن اللجنة تسعى إلى الرقي بمستوى الخدمات الهندسية بالمنطقة بالشراكة مع جهات مختلفة، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //14:43ت م0136