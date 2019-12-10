عام / سمو أمير منطقة تبوك يرأس مجلس المنطقة غداً
الثلاثاء 1441/4/13 هـ الموافق 2019/12/10 م واس
تبوك 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، غداً، الجلسة الختامية للدورة الختامية لمجلس المنطقة للعام المالي 1440/ 1441 ،بحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة .
وسيتم خلال الجلسة الاطلاع محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
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