تبوك 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، غداً، الجلسة الختامية للدورة الختامية لمجلس المنطقة للعام المالي 1440/ 1441 ،بحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة .وسيتم خلال الجلسة الاطلاع محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.// انتهى //14:46ت م0137