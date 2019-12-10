بريدة13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم، أعضاء الفريق الطبي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة المشارك في التغطية الطبية الإسعافية لفعالية رالي القصيم الدولي ، بحضور مدير عام فرع الهيئة بالقصيم خالد الخضر, ونائبه محمد الحماد ومنسوبي الفرع.وثمن سمو أمير القصيم جهودهم المبذولة والمميزة التي قدموها في التغطية الطبية الإسعافية الأرضية والجوية لكامل فعاليات وخط سير رالي القصيم ، مقدماً سموه الشكر لأعضاء الفريق على جهودهم وأدائهم المهني والعالي الذي نال استحسان وتقدير الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وطلبهم بالأسماء للأشراف التنظيمي والطبي لرالي (العلا – نيوم) .وأكد سموه أن مهنة الهلال الأحمر , مهنة إنسانية تعتمد على سرعة البديهة ، لأن عمليات إنقاذ حياة الناس هي رسالة إنسانية وتطوعية ، مشيداً بتدريبهم لكل عمل خادم للمنطقة وأبنائها ، لافتاً الانتباه إلى أنه لايصقل مهارات المختصين إلا التدريب ، داعياً إلى مواصلة التطوير لكي يستمر العطاء بما يلبي التطلعات ويحقق الطموحات بما يتماشى مع الأهداف السامية وبما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.من جهته، قدم أعضاء الفريق الطبي المشارك في رالي القصيم الشكر لسمو أمير القصيم على ما يوليه لقطاع الخدمات الإنسانية والتطوعية ، والارتقاء بمستوى التنمية البشرية وتشجيعه الدائم على التحفيز والرفع من معنوياتهم لإثبات قدرات أبناء الوطن في مثل هذه الجوانب الإنسانية والتطوعية ، مؤكدين أن هذا الإنجاز والتميز لم يأتِ إلا بفضل الله ثم بدعم وتشجيع سمو أمير القصيم التي كان لها بالغ الأثر عليهم.// انتهى //14:48ت م0138