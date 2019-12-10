ثقافي/ جمعية "محبة" بالجبيل تنظم أمسية "مهارات في حل المشكلات الأسرية"
الثلاثاء 1441/4/13 هـ الموافق 2019/12/10 م واس
الجبيل 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس
تنظم جمعية "محبة" للتنمية الأسرية بمحافظة الجبيل، غداً أمسية تدريبية بعنوان "مهارات في حل المشكلات الأسرية"، تستهدف الرجال والنساء يقدمها في قاعة المؤتمرات في الفناتير بالجبيل الدكتور صالح الغامدي .
وتتناول الأمسية تعريف الأسرة وماهى المشاكل الأسرية، وطرق التعامل معها ومعالجتها، ومؤشرات العائلة المضطربة، إضافة إلى كيفية مواجهة الانحرافات الأسرية، وطرق حلها من الجانب الديني والإدراك بالصورة الكاملة .
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15:03ت م
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