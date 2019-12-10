الجبيل 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية "محبة" للتنمية الأسرية بمحافظة الجبيل، غداً أمسية تدريبية بعنوان "مهارات في حل المشكلات الأسرية"، تستهدف الرجال والنساء يقدمها في قاعة المؤتمرات في الفناتير بالجبيل الدكتور صالح الغامدي .وتتناول الأمسية تعريف الأسرة وماهى المشاكل الأسرية، وطرق التعامل معها ومعالجتها، ومؤشرات العائلة المضطربة، إضافة إلى كيفية مواجهة الانحرافات الأسرية، وطرق حلها من الجانب الديني والإدراك بالصورة الكاملة .// انتهى //15:03ت م0143