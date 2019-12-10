الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسعرّف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عن بطاقة كفاءة الطاقة "لإطارات السيارات"، مصطلحات كفاءة الطاقة" و"التماسك على الأسطح الرطبة" للإطارات اللذان يظهران على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.وقال: إن مصطلح “كفاءة الطاقة" يُشير إلى مقدار "مقاومة الدوران" في الإطارات حيث أن لكل جسم يدور على سطحٍ ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تعرف بـ “مقاومة الدوران"، وبالنسبة للإطارات هي مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين، فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران كلما زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.أما مصطلح "التماسك على الأسطح الرطبة" فهو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران.وتتضمن البطاقة مؤشرين، أحدهما (على اليسار) يبين مستوى كفاءة الطاقة والآخر (على اليمين) يبين مستوى التماسك على الأسطح الرطبة، ويكتب داخل المؤشر مستوى الإطار لكل من تلك الخاصيتين باللغة الإنجليزية.وتحتوي "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" على المعلومات التالية: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار (Radial, Bias, Diagonal)، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار، إلى جانب وجود رمز الاستجابة السريع الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب فيها.وتأتي هذه الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يأمل القائمون على البرنامج الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك ) .// انتهى //15:07ت م0144