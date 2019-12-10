عمّان 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة المستشار الدفاعي البريطاني الأقدم بمنطقة الشرق الأوسط الفريق جون لوريمر، الذي يزور عمان حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.// انتهى//15:14ت م0146