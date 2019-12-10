الدمام 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرعت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية مساء أمس, حفل تكريم سفيرات التفوق العلمي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، وعدد من القيادات التعليمة، ومشاركة الطالبات والأمهات، وذلك في قاعة البسام بالدمام.وأعربت سموها عن سعادتها بتكريم الطالبات المتفوقات وعن فخرها بكل تفوق تحصل عليه المملكة في مجال التعليم وغير من المجالات الأخرى، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرة إلى أن الوطن يتقدم بجهود الجميع، ولا سيما المتفوقين، مهنئة أهالي المتفوقات، متمنية لهن التوفيق والنجاح.من جانبه أعرب مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، في كلمة مسجلة له عن الشكر والتقدير لسمو الأميرة عبير بنت فيصل على رعايتها للحفل، مهنئاً الطالبات المتفوقات على ما حققنه من تفوق وتميز، مؤكداً أن هذا التفوق والتميز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله سبحانه ثم دعم قيادتنا الرشيدة - أعزها الله - لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية العقول من خلال بوابة التعليم لتحقيق الرؤية الطموحة ، مباركا للطالبات المتفوقات وأهاليهن هذا التميز وهذا التفوق في مسيرتهن التعليمية، متمنيا لهن دوام التوفيق والنجاح.بدورها أعربت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد عن شكرها لسمو الأميرة عبير بنت فيصل على رعايتها للحفل ودعمها المتواصل لتعليم المنطقة، داعية بالتوفيق للطالبات المتفوقات، منوهة بالدعم الذي يلقاه قطاع التعليم من القيادة الرشيدة - أيدها الله - الذي كانت من ثماره حصول الطالبات على المركز الأول في اختبار القدرات والتحصيلي في المدارس الحكومية، وحصولهن على أعلى نسبة بين مناطق المملكة من مؤسسة موهبة للطالبات الموهوبات ، وعلى المراكز الأولى في جميع المشاريع الوزارية انطلاقاً من المسرح المدرسي والرسم والفن التشكيلي، وكذلك الخط العربي والزخرفة والروبوت، إلى جانب الأولمبياد والرياضيات ، والعلوم والبحوث العلمية في المؤتمرات العلمية للطالبات، إضافة إلى تأهل طالبة المنطقة الشرقية في مشروع تحدي القراءة ووصولهم إلى منصة التتويج في دبي، وتأهل طالبات التربية الخاصة بالمنطقة الشرقية في جائزة حمدان بن راشد، إضافة لفوز طالبات المنطقة على مستوى الخليج العربي بالمركز الاول في مسابقة مكتب التربية العربي.وتضمن حفل التكريم تقديم لوحة استعراضية بعنوان "مقومات التفوق" ، وأوبريت "أجمل بلد" قدمته مجموعة من الطالبات، إضافة إلى مسيرة سفيرات التفوق العلمي.وفي ختام الحفل كرمت سمو الأميرة عبير بنت فيصل رعاة الحفل والشركاء والداعمين، كما تسلمت سموها درعا تذكاريا لرعايتها وحضورها للحفل ودعمها لمسيرة التعليم بالمنطقة، من قبل المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد.// انتهى //16:48ت م0222