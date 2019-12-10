الدمام 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسدشَّن محافظ النعيرية ابراهيم بن محمد آل خريف اليوم ، مبادرة "شرقية خضراء" التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، بحضور رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، وعدد من مديري الإدارات والهيئات الحكومية بالمحافظة.وقام محافظ النعيرية ورئيس بلدية محافظة النعيرية ، بغرس الشتلة الأولى بمقر مستشفى النعيرية العام إيذانًا بانطلاق الحملة وبمشاركة مكتب التعليم والإدارات الصحية بالمحافظة.وأوضح المهندس الرجباني أن مبادرة "شرقية خضراء" ، تأتي ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية والبلدية في تشجير مدن المنطقة، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء ونصيب الفرد منها ، مبينًا أن المبادرة تشمل مدارس المحافظة والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة الى جميع الشوارع بالمحافظة، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها .وأبان أنه تم زراعة ١٠٠ شجرة ظل وزينة مناسبة لبيئة المنطقة في اليوم الأول للحملة، وأنه تم إعداد خطة لاستهداف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع والحدائق العامة بالمحافظة ، وتشمل زراعة ٥٠٠٠ شجرة كمرحلة أولى .يذكر أن مبادرة "شرقية خضراء" تستهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال ثلاثة أشهر في مناطق المنطقة الشرقية كافة .// انتهى //16:49ت م0223