الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساستضافت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس مؤلفة "سلسلة همزة" مها كنانة ضمن فعاليات نشاط مكتبة الطفل لشهر ديسمبر تحت عنوان "لغتي الحبيبة" احتفاء بيوم اللغة العربية، في فرع الخِدْمات وقاعات الاطلاع بمدينة الرياض.وتعد "سلسلة همزة" من أحدث إصدارات المكتبة الموجهة للأطفال من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة ، حيث تتكون من ثلاثة كتب يعيش الطفل معها حالة الهمزات ومواقعها وحركاتها بأسلوب قصصي وتعليمي شيق، ويحمل الكتاب الأول عنوان "همزة وهمزة" والثاني "حركات همزة" أما الكتاب الثالث فهو بعنوان "حكاية همزة".وأوضحت الكاتبة مها كنانة أن "سلسلة همزة" تأتي كأول مجموعة قصصية تؤلفها، وعبرت عن سعادتها بلقاء الأطفال والحوار معهم حول الإصدارات، وتلقت أسئلتهم واستفساراتهم، وقامت بالتوقيع على نسخ الأطفال .وأشارت المؤلفة أنها عشقت اللغة العربية من والدها، وتذوقت عذوبتها مع أمها ، مؤكدة أن صدور هذه السلسلة سيكون دافعا كبيرا لها للاستمرار والتقدم في مجال الكتابة والتأليف للأطفال .واستطاعت المكتبة من خلال استضافة المؤلفة أن تسلط الضوء على أحد إصداراتها وتعريف الأطفال به، كما استمتع الأطفال بالتوجه للأركان وتنفيذ الأنشطة المعدة خصيصا لهذه الفعالية، ووفرت إدارة المكتبة نسخاً من إصدار سلسلة همزة في مكتبات الأطفال للبيع بسعر رمزي ، ونسخ أخرى مخصصة للاطلاع والقراءة والاستعارة من قبل الأطفال رواد المكتبة..// انتهى //16:50ت م0224