عرعر 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر الشيخ أحمد بن سالم العنزي يرافقه نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور سلطان بن صغير العنزي وعضو مجلس الإدارة المسؤول المالي الدكتور سامي بن محمد العنزي .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والجمعية في جوانب التطوير والتدريب وتقديم الخدمة الاجتماعية، وأطلع معالي مدير الجامعة خلال اللقاء على نبذة عن الخدمات التي تقدمها الجمعية لفئة الأيتام والبرامج عن طريق العديد من البرامج الرعوية والتنموية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في جوانب التدريب والتطوير.وأعرب الشيخ العنزي عن شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال، موكداً أن الجمعية تعتزم في المرحلة القادمة عمل الشراكات المجتمعية مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة التي تصب في مصلحة الأيتام والأرمل.// انتهى //16:51ت م0225