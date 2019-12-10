أبها 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات وورش تطوير أعمال معادلات شهادات التعليم العام ، التي نظمتها الإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم باستضافة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على مدى يومين ، وبمشاركة 24 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.وشهد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، اختتام الفعاليات التي انطلقت أمس لمناقشة آليات وخطط تطوير نظام معادلات الشهادات .وأوضح مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم عسير عيسى الهلالي أن الورش تأتي ضمن البرامج التطويرية للإدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة ، بهدف تطوير وتحديث نظام المعادلات في التعليم العام (ما دون الجامعي)، وتستهدف تعديل شهادات الدارسين خارج المملكة ، ومعادلة شهادات النظامين الفصلي والمقررات بغرض إكمال الدراسة أو التوظيف.واشتمل اليوم الأول على ثلاث جلسات تناولت الجلسة الأولى والثانية منها " دليل المعادلات للشهادات دون الجامعية (الدول العربية - الأجنبية) ، قدمها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة علي العنزي ، ورأسها المشرف التربوي سعد بن ركبان من تعليم عسير ، تطرق خلالها إلى عدد من المحاور أبرزها: ماهية المعادلات , والأسس العامة لمعادلة الشهادات وشروطها وإجراءاتها , وأسباب حجب المعادلة عن الشهادات, في حين تناولت مشرفة عام التقويم والقبول بالوزارة شعاع إسماعيل في الجلسة الثالثة " دليل المعادلات لنظام المقررات " ، فيما ترأست الجلسة خيرية الدريمي من تعليم عسير .وفي اليوم الثاني للقاء عُقدت ثلاث جلسات تناولت جلستان منها ورقة عمل حول " القبول والتسجيل " قدمها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة فيصل الزومان، تلا ذلك جلسة ثالثة عن "التجارب الميدانية"، قدمها الدكتور سعيد ربيع ، ونورة طراد من تعليم عسير.واختتم اللقاء بعدد من النتائج والتوصيات لتحقيق الأهداف المرجوة ،وتكريم المشاركين ،وشركاء نجاح أعمال البرنامج .// انتهى //16:54ت م0230