عام / 24 إدارة تناقش آليات تطوير معادلات شهادات التعليم العام
الثلاثاء 1441/4/13 هـ الموافق 2019/12/10 م واس
أبها 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس
اختتمت اليوم فعاليات وورش تطوير أعمال معادلات شهادات التعليم العام ، التي نظمتها الإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم باستضافة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على مدى يومين ، وبمشاركة 24 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.
وشهد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، اختتام الفعاليات التي انطلقت أمس لمناقشة آليات وخطط تطوير نظام معادلات الشهادات .
وأوضح مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم عسير عيسى الهلالي أن الورش تأتي ضمن البرامج التطويرية للإدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة ، بهدف تطوير وتحديث نظام المعادلات في التعليم العام (ما دون الجامعي)، وتستهدف تعديل شهادات الدارسين خارج المملكة ، ومعادلة شهادات النظامين الفصلي والمقررات بغرض إكمال الدراسة أو التوظيف.
واشتمل اليوم الأول على ثلاث جلسات تناولت الجلسة الأولى والثانية منها " دليل المعادلات للشهادات دون الجامعية (الدول العربية - الأجنبية) ، قدمها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة علي العنزي ، ورأسها المشرف التربوي سعد بن ركبان من تعليم عسير ، تطرق خلالها إلى عدد من المحاور أبرزها: ماهية المعادلات , والأسس العامة لمعادلة الشهادات وشروطها وإجراءاتها , وأسباب حجب المعادلة عن الشهادات, في حين تناولت مشرفة عام التقويم والقبول بالوزارة شعاع إسماعيل في الجلسة الثالثة " دليل المعادلات لنظام المقررات " ، فيما ترأست الجلسة خيرية الدريمي من تعليم عسير .
وفي اليوم الثاني للقاء عُقدت ثلاث جلسات تناولت جلستان منها ورقة عمل حول " القبول والتسجيل " قدمها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة فيصل الزومان، تلا ذلك جلسة ثالثة عن "التجارب الميدانية"، قدمها الدكتور سعيد ربيع ، ونورة طراد من تعليم عسير.
واختتم اللقاء بعدد من النتائج والتوصيات لتحقيق الأهداف المرجوة ،وتكريم المشاركين ،وشركاء نجاح أعمال البرنامج .
// انتهى //
16:54ت م
0230