الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للموهوبين مساء أمس ، البرنامج العلمي الإثرائي الدولي للطلبة الموهوبين المشاركين في رحلة اليابان، حيث ينتظم طلاب وطالبات المملكة الموهوبين في رحلة تعليمية إلى اليابان لاستكشاف مجالات متنوعة من العلوم والتقنية، وتنمية السلوك الإبداعي والقدرات الشخصية والقيادية لديهم، بالإضافة إلى التعرف على مبادئ علوم الحاسب وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعرض لمواطن التفوق والإبداع في بيوت التعليم والابتكار الرائدة هناك.وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للموهوبين الدكتورة ساره بنت عمر الحمود أن البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة التي تسعى إلى توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنمية المعرفة، والتي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار للطلبة الموهوبين، مبينة أن البرنامج يأتي كمرحلة تمهيدية تسبق البرنامج الدولي المقام في اليابان لتعريف الطلاب على آخر ما توصلت إليه التقنية، وتمكين الطلاب من فهم الأساسيات لمبادئ الذكاء الاصطناعي والروبوت قبل التدريب الفعلي؛ ليكونوا على أتم الاستعداد والجاهزية، متمنيةً من الطلاب المشاركين العودة بالمعلومات الاثرائية والمعارف، والشغف في مجال التقنية في هذه الرحلة الإثرائية.وأشارت إلى أن البرنامج إثرائي علمي تطرح فيه تحديات تفاعلية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، ويستخدم فيه الطلبة الموهوبين مهارات التفكير العليا، وحل المشكلات لصقل مهارات التفكير المنطقي، والابتكار، واكتشاف أسرار التفوق في اليابان، وممارسة تجارب تعليمية جماعية وفردية.// انتهى //16:58ت م0231