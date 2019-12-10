سياسي / اختتام أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وإصدار " إعلان الرياض "
الثلاثاء 1441/4/13 هـ الموافق 2019/12/10 م واس
الرياض 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019م واس
اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة ، معبراً عن أمله أن تسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
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17:02ت م
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