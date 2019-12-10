أبهـا 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واستستضيف جامعة الملك خالد ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي، معسكر طويق للناشئين ودورة برمجة وصناعة الألعاب اللذين ينفذهما الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز خلال الفترة من 10-14 ديسمبر 2019م.ويهدف معسكر طويق إلى تطوير المهارات التقنية والبرمجية للطلاب والطالبات أصحاب الفئات العمرية من 9 إلى 18 عامًا ، وذلك بتدريبهم من خلال مدربين مختصين في مجالي برمجة الألعاب الإلكترونية وصناعة الروبوت، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة 4 أيام من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً.وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي بن محمد آل قروي أن مثل هذا الحدث يأتي إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحفيز الأجيال الناشئة وتعريفهم على تقنيات البرمجة والتقنيات الحديثة وصناعة الروبوتات, مشيراً إلى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في المعسكر بلغ أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف محافظات ومراكز منطقة عسير، حيث تم قبول 150 منهم فقط وَفْق معايير وضوابط حددها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.// انتهى //17:03ت م0235