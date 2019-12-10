وادي الدواسر 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسزار القادة الكشفيون المُشاركون في ورشة تطوير معسكر كشافة التعليم الاعدادي لخدمة ضيوف الرحمن ، والدراسة المتقدمة للشارة الخشبية المنعقدة حالياً في وادي الدواسر، مساء أمس، متحف الصادرية التراثي.وأكد عدد من المشاركين الذين يمثلون مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة خلال الزيارة، أهمية المحافظة على التراث والمقتنيات الشعبية باعتبارها مرآة لثقافة الوطن وتوثيق لحياة الأجداد ونبراس يُنير طريق الأبناء .وأشاروا إلى حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالتراث الشعبي، ودعمها للجهات والأنشطة التي تُعنى بإحيائه، وذلك من منطلق المحافظة على أصالة كل جزء من المملكة وإبراز هويتها وإيجاد شخصية وهوية وطنية متميزة لأبناء المملكة.وثمن المشاركون الخطوات التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لخدمة التراث، الذي يتسق مع رؤية المملكة، حيث اعتمدت قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، والجهود الكبيرة التي قام بها صاحب المتحف سلمان بن حمود الهدلاء للحفاظ على هذا الأرث التاريخي المهم.// انتهى //17:04ت م0236