الدمام 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أن ميزانية الدولة للعام 2020م تميزت بضخامة الحجم والتنمية المتوازنة لمختلف القطاعات واستمرار مستويات الإنفاق المتوازن ودعم التنوع الاقتصادي، خاصة بعد رفد الاقتصاد الوطني بقيم مضافة جديدة من قطاعات غير نفطية ضمن مشاريع التحول والرؤية الوطنية الطموحة، مشيداً بالأداء المتميز والفاعل في إدارة موازنة عام2019م، والذي كان من نتائجه تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف المجالات ومواجهة مختلف التحديات ومنها انخفاض أسعار النفط، منوهاً إلى فاعلية الخطط التنموية، والتي أسفرت عن نمو ملحوظ في معدلات الناتج المحلي الإجمالي بوجه عام وغيـر النفطي على وجه الخصوص، وأثبتت نجاح خطط وبرامج ومبادرات الرؤية الوطنية .وأشار الربيش إلى أن استمرار الانفاق والصرف على المشاريع الوطنية سينعكس بشكل إيجابي على التنمية الوطنية في مختلف القطاعات نظرا إلى أن السيولة سوف تتدفق بين القطاعات الاقتصادية والتنموية ما سيؤدي حتما إلى توفير فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن أرقام الموازنة كشفت عن مدى التحسن الذي تحقق لمختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية ومنها القطاعات الجديدة والتي حققت معدلات نمو مرتفعة.ولفت إلى أن موازنة العام والتـي يبلغ مصروفاتها نحو (1,020) مليار ريال، وتُقدّر إيراداتها بحوالي (833) مليار ريال، تمثل استمرارا في تنويع القاعدة الاقتصادية وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية2030م، في ظل الانتهاء من الكثير من المشروعات العملاقة والكبرى لعهد الرؤية واستمرار العمل على إتمام مشروعات إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص، حيث أن من أهم ما يميز السياسة المالية الوطنية هو المرونة في إدارة عجز الموازنة وإدارة الدين العام.وأفاد أن ميزانية2020م، جاءت داعمةً لمسيرة النمو الحاصلة منذ انطلاق رؤية2030م، وتُحقق التوازن بين مسارات الحفاظ على الاستدامة المالية ، وقد أظهرت عزم الدولة على على تعزيز كفاءة الإنفاق، وتنفيذ المزيد من البـرامج والمبادرات من أجل زيادة أدوار القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الإيرادات غيـر النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي في عام2019م لتصل إلى حوالي الـ16%.وأكد الربيش حكمة القيادة في إدارة دفة الاقتصاد الوطني وقدرة الاقتصاد الوطني بإمكانياته الكبيرة على مواجهة مختلف التحديات، كما أشاد بدعم الدولة السخي من خلال كل الموازنات لقطاع التعليم وللتعليم الجامعي على وجه الخصوص، حيث جاء الدعم هذه المرة كبيرا وشمل جوانب البحث والتطوير و البنية التحتية لتهيئة البيئة التعليميةالتي هي جزء أساسي من التعليم الحديث الداعم والرافد للاقتصاد الوطني بالقيم المضافة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الأخرى الحيوية مثل الصحة والشؤون الاجتماعية والتنموية .وأوضح أن الميزانية الجديدة أكدت جدية المملكة في تطوير اقتصاد متنوع ومتطور يحقق قيما مضافة مستدامة بعيدا عن الاقتصاد الريعي الذي يتأثر بظروف العرض والطلب بشكل مباشر، وقد خطت في هذا الاتجاه خطوات واسعة وناجحة، حيث ظهرت أخيرا مشاريع اقتصادية متطورة من تباشير عهد الرؤية الوطنية ، تعتمد على التقنيات العالية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى وجود زيادات ملحوظة ومؤثرة لمساهمة قطاعات غير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القدرات التنافسـية للاقتصـاد الوطني وللمنتجات الوطنية .وأشاد الربيش بتسارع العملية التنموية بالمملكة والتطور في مختلف القطاعات الاجتماعية ومنها ما يتعلق بدعم مشاركة المرأة في جميع القطاعات من أجل تنمية متوازنة للمجتمع وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات، كما أشاد بإعطاء الدولة الأولوية في الموازنة للخِدمات الأساسية التي تهم المواطن بشكل مباشر كالصحة والتعليم والبلدية والمياه ومشروعات البنية التحتية .// انتهى //18:24ت م0288