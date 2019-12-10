الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسشاركت شركة "ضوئيات المتكاملة"، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء اليوم, في مؤتمر عرب نت، بصفتها راعٍ ذهبي لأكبر تجمع ريادي في مجال التكنولوجيا في المملكة، بكما أقامت جناحاً خاصاً في المعرض المصاحب للمؤتمر.وتهدف مشاركة "ضوئيات المتكاملة" في المؤتمر إلى التعريف بدور ومجهودات الشركة في نشر شبكة الألياف الضوئية في جميع أرجاء المملكة من خلال تسخير أحدث التقنيات المبتكرة والمستخدمة في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي، الذي يسهم في تمكين مقدمي خدمات الاتصالات والانترنت من تقديم خدمات النطاق العريض عالي السرعة في مختلف مدن ومناطق المملكة، عبر البنية التحتية للألياف الضوئية الممتدة في جميع أنحاء المملكة، لتصل إلى أكثر من 80 ألف كيلومتر حول المملكة، لتغطي "ضوئيات المتكاملة" أكثر من 475 ألف وحدة سكنية، وخمس مدن صناعية إلى نهاية عام 2019.ويأتي ذلك، جزءاً من مساهمة الشركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر خدمات النطاق العريض، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، مما يسهم في تشجيع التنافسية وتحسين نوعية وجودة خدمات الانترنت المقدمة عبر تقنية الألياف الضوئية في مختلف مناطق ومدن المملكة.كما يكمن أحد أدوار الشركة في تمكين شركات الاتصالات من دعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالها وتلبية متطلباتها فيما يخص توفير البنية التحتية الرقمية، التي تساهم بدورها في تشجيع نمو الأعمال الناشئة والمساعدة في تطويرها، وبذلك تساهم في نمو وازدهار الاقتصاد الرقمي للمملكة.// انتهى //18:25ت م0289