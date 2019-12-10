الطائف 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلةً في إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات ووحدة الشراكة المجتمعية (ارتقاء) في فعاليات اليوم العالمي للتطوع والذي شهده معالي محافظة الطائف سعد بن مقبل الميموني مساء أمس بمنتزه الردف وبتنظيم نظمته أمانة المحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية والأهلية .وقد شاركت إدارة النشاط الطلابي للبنين بوحدة العمل التطوعي بركنيحوي مبادرات الوحدة التطوعية بينما شاركت إدارة نشاط الطالبات وأندية الحي للبنات بمبادرة الطائف يتطوع للسنة الرابعة على التوالي بـ 8 أركان تحتوي على مبادرات تطوعية منها مبادرة الطريق لكم لفئة الأشخاص ذوي الاعاقات الحركية وكبار السن، و حملة "صحتك تهمنا" لجميع الفئات، وحملة "من أجلكم" لفئة الصم وحملة دفء العطاء3 للمساعدات العينية، حملة غراس بلدي بيدي، كرنفال احتفال للأيتام والمسنين والأربطة والمسنين والأربطة والتأهيل الشامل وحملة الطريق لكم لذوي الإعاقة، حملة جسد واحد 3 لدعم منازل المتعففين، حملة بيوت الله بأعيننا 3 ، بطولة كرة الريشة بعنوان مهارتي لمجتمعي، كرنفال شكر لمتطوعي ومتطوعات تعليم الطائف من جميع الفئات و دورات وورش تدريبية عن التطوع تحت شعار (طائف الخير) ويشارك في هذه المبادرات أكثر من 5000 طالبة ومشرفة ورائدة نشاط ومشرفة نادي حي وعدد كبير من أولياء الأمور فيما تفاعلت مع هذه المبادرات المدارس وأندية الحي للبنات بينما شارك أكثر من 200 طالبة من أندية مدارس الحي ومدارس البنات في مسيرة اليوم العالمي للتطوع والتي نظمتها إدارة نشاط الطالبات تحت عنوان "نمشي ونتطوع" .// انتهى //18:27ت م0290