الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح ربيعان القحطاني سعي المملكة العربية السعودية في تنفيذ خطوات التنمية الإنسانية والحقوقية والاقتصادية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي تؤكد على الاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.وقال في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر الجاري : لقد صدرت في الفترة الماضية بالمملكة العديد من القرارات السامية التي تؤكد على أهمية تمكين المرأة من حقوقها سواء في مجال الأحوال الشخصية أو مجال التمكين من الحق في العمل وتولي المناصب القيادية وقيادة السيارة.وأضاف أن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يُذكرنا بأهمية التطبيق السليم للأنظمة والحرص على تنفيذها وفق المقتضى الشرعي والنظامي لمضمونها لما في ذلك من حماية لحقوق الإنسان في بلادنا وتعزيز دورها في الشعور بالأمن الاجتماعي مع التمكين من الحقوق في المجالات التعليمية والصحية والمعيشية والعدلية والمجالات الأخرى المختلفة.// انتهى //18:30ت م0291