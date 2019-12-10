المدينة المنورة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسعقدت إدارة السلامة التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة والأبواب برئاسة المسجد النبوي اجتماعًا مع إدارة الصيانة وإدارة المشاريع وإدارة الأمن والمجلس الاستشاري لمناقشة عدد من المحاور سعيًا منها لتوحيد الإجراءات وإعداد معايير موحدة وَفْق المعايير العالمية للسلامة وتطبيقها في تنفيذ المشاريع والأعمال القائمة بالمسجد النبوي .وأوضح مدير إدارة السلامة بالوكالة عصام بن حسين قواص أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مواصفات سواتر وحواجز مواقع الأعمال وآلية منح تصاريح العمل و تكوين فريق مشترك من إدارة السلامة وإدارة الصيانة لمتابعة مدى صلاحية الآلات والتوصيلات في موقع تسليم المواد وتزويد الإدارات المعنية ببرامج الصيانة وإعداد صياغة مذكرة اشتراطات السلامة الإلزامية للمقاول الداخلي والخارجي قبل مباشرة أعمال الصيانة الدورية والمشاريع المستحدثة .//انتهى//18:39ت م0292