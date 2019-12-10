الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسغادر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم.وكان في وداع سموه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي - الوزير المرافق- ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //18:41ت م0294