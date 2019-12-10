سياسي / نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يغادر الرياض
الثلاثاء 1441/4/13 هـ الموافق 2019/12/10 م واس
الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس
غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق له , الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم .
وكان في وداع سموه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية , معالي وزير الأقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري - الوزير المرافق -، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة ومندوب عن المراسم الملكية.
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19:18ت م
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