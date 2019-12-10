الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق له , الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم .وكان في وداع سموه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية , معالي وزير الأقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري - الوزير المرافق -، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //19:18ت م0301