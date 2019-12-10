الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020 التي أكدت أرقامها بفضل الله مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.وبيّن سموه أن الإنفاق الكبير الذي تضمنته الميزانية الجديدة والذي تجاوز ترليون ريال سعودي، يؤكد حرص وعزم القيادة الرشيدة على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واهتمامها بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالخدمات الحكومية.وقال سموه: توجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية يؤكد العزم على تنفيذ ما تضمنته الميزانية من خطط وبرامج وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف: هذه الميزانية المباركة ستنعكس إيجابًا على المواطنين في بلادنا الحبيبة وتوجيه القيادة بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته يؤكد حرص قادتنا الرشيدة واهتمامها، بالمواطن ورغبتها في ان يجد المواطن أثر ذلك في حياته اليومية -بإذن الله- وذلك من خلال ما تحمله من مشروعاتتنموية ضخمة في مختلف المجالات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030م التي تؤكد مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، والتوسع في حجم الإنفاق.وأضاف: إن توجيه خادم الحرمين الشريفين للجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م، وتخصيص نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعي الصحة والتعليم يؤكد اهتمامه الكبير -أيده الله- بمواطنيه، وتطوير الخدمات المقدمة لهم لأنهم دائماً محل رعايته واهتمامه".وأكد سموه بأن القيادة الرشيدة أكدت عزمها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فيما بينت أرقام الميزانية تقدم برامج التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة وفقًا لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف الى تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.وزاد بقوله: "القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية".ودعا سموه في ختام حديثه المولى -عزّ وجلّ- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطنين.// انتهى //19:25ت م0302