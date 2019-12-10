الكويت 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسانهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 5.05 نقطة ليبلغ مستوى 6100.7 نقطة بنسبة 0.08%وبلغت كمية الأسهم المتداولة 141.9 مليون سهم تمت من خلال 8192 صفقة نقدية بقيمة 32.1 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12.51 نقطة ليصل إلى مستوى 4822 نقطة بنسبة 0.26% من خلال كمية أسهم بلغت 89.2 مليون سهم تمت عبر 3646 صفقة نقدية بقيمة 6.7 مليون دينار.كما زاد مؤشر السوق الأول 1.53 نقطة ليصل إلى مستوى 6748.7 نقطة بنسبة 0.02% من خلال كمية أسهم بلغت 52.7 مليون سهم تمت عبر 4546 صفقة بقيمة 25.3 مليون دينار.// انتهى //19:28ت م0303