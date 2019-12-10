الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واستنطلق غداً بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بنسختها السادسة عشرة ,وتستمر حتى وتختتم من 21 الشهر الحالي , حيث يلعب السد القطري وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة ويلتقي الفائز من المباراة مع مونتيري في الدور الثاني في 14 الجاري.ويشارك في البطولة سبعة أندية الهلال السعودي بطل آسيا الذي يواجه الترجي التونسي يوم السبت القادم، كذلك أندية السد القطري والترجي التونسي بطل إفريقيا، وليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، وفلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل اوقيانوسيا.وستشهد البطولة تتويج بطل جديد نظرا لغياب الأبطال السابقين وأبرزهم ريال مدريد المتوج في أربع مناسبات (رقم قياسي) وبرشلونة الإسبانيين، وكورنثيانز وساو باولو وإنترناسيونال من البرازيل، وبايرن ميونيخ الألماني، وانتر وميلان الإيطاليين ومانشستر يونايتد الانجليزي.ويعد ليفربول الذي خسر نهائي عام 2005 أمام ساو باولو البرازيلي، المرشح الأبرز والأقوى مع فلامنغو للفوز باللقب.//انتهى//19:28ت م0304