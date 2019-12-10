الشارقة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأكد عدد من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين أن جميع القطاعات مفتوحة أمام المرأة لتأكيد حضورها والارتقاء بمجالات الأعمال فيها، موضحين أن عملية تمكين المرأة ليست محصورة بوزارات الاقتصاد والعمل بل بمختلف مناحي الحياة الصحية والتعليمية والثقافية والمجتمعية باعتبارها منطلقات أساسية وضرورية للارتقاء بالمرأة على مختلف الصعد في المجتمع.جاء ذلك خلال فعاليات أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي تقام في الشارقة، بتنظيم من مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وبمشاركة 50 متحدثاً محلياً، وعالمياً، يمثلون منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وعدداً من الخبراء المعنيين بتمكين المرأة.هذا واستعرضت جلسة حوارية بعنوان "صياغة مستقبل الاقتصادات" السياسات التي استهدفت تسهيل مشاركة وتمثيل المرأة في صياغة الاقتصاد المحلي، وإبراز الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات .كما ناقشت جلسة بعنوان "أفضل الطرق نحو التمويل " التحديات الكبيرة التي تقف أمام رائدات الأعمال في مشوارهنّ للحصول على رأس المال وخطط التمويل الخاصة بتطوير مشاريعنّ الخاصة، حيث تناولت الجلسة حزمة من التحديات والحلول العملية من جانب المستثمرين ورواد الأعمال الذين تشاركوا أفكارهم وتجاربهم في هذا المجال.وتطرقت جلسة "آليات مبدعة لدخول القطاعات غير التقليدية" للحديث عن التحديات التي تواجه شراكة المرأة في قطاعات العلوم والتقنية وغيرها، والحلول التي تسمح باستحداث سبل حديثة تسهّل من دخول الأجيال الجديدة من النساء إلى هذه القطاعات.// انتهى //19:29ت م0305