بيروت 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.وجرى خلال اللقاء عرض التحضيرات القائمة للمؤتمر الذي سيعقد في باريس يوم غدٍ دعماً للبنان، إضافةً إلى مناقشة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على المياه الإقليمية اللبنانية، والمتمثل بقيام إحدى البواخر بعملية مسح خلافاً للقانون الدولي في نطاق المربع رقم 9.// انتهى //19:46ت م0307