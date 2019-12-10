عـدن 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسعقد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم اجتماعا مع المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن لمناقشة تداخل عمل المنظمات في القطاع الصحي.وأكد وزير الصحة اليمني على ضرورة التنسيق مع الوزارة, قبل النزول للميدان للعمل كون الوزارة هي من تحدد مكان ونوع التدخل لكل منظمة لتجنب الازدواجية أو حرمان مناطق على حساب أخرى وأنه كلما كان التنسيق جيد كانت نتائج التدخلات فعاله.// انتهى //19:47ت م0308