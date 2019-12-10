الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسهنأ معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441هـ/ 1442هـ (2020).وقال معاليه :" إن تخصيص 19% من الموازنة العامة للعام المقبل للتعليم والتنمية البشرية، يتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة العالمية التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة بحلول 2030، مضيفًا أن الدعم الكبير للتعليم ولمفاصل التنمية البشرية، تأكيد على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، كون التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية المستدامة".وأكد الوهيبي أن الموازنة العامة للممملكة 2020، تُعد بلورة حقيقية لمسارات رؤية 2030 وترجمة لأهداف برامجها التنفيذية، التي لها الفضل بعد الله باستمرار مسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، جراء التطوير وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، ما أسهم في توظيف الإمكانات والقدرات، وهو ما جسدته الميزانية الجديدة بكل وضوح من حيث قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية بحنكة ودراية عاليتين.// انتهى //19:48ت م0310