عـدن 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال ترأسه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً لقيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة, ومصلحتي الضرائب الجمارك، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وموارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء.// انتهى //19:50ت م0311