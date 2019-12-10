بريدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرعت سمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حفل إدارة تعليم محافظة الرس, المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة, لتكريم 600 طالبة متفوقة ومتميزة سلوكياً على جائزة الأمير فيصل بن مشعل للتفوق العلمي, وبدعم من قبل شركة ابن سمار, وحضور حرم وكيل إمارة المنطقة منيرة الطريقي, ومساعدة تعليم الرس جيهان الشارخ, وعدد من القياديات وأمهات الطالبات.واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاه ذلك نشيد ترحيبي لطالبات الابتدائية الثامنة والمتوسطة الخامسة بالرس , ثم رحبت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات حمده بنت حمد الباهلي بالحضور لتزفّ لهن خبر ازدياد وتيرة التفوق بالمحافظة ، لتبلغ هذا العام 60 طالبة متميزة سلوكياً و 540 طالبة متفوقة من المرحلة المتوسطة والثانوية تتراوح نسبتهن مابين 99% و 100% للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ.من جانبها هنأت ‫المساعدة للشؤون التعليمية المكلفة جيهان الشارخ الطالبات المتفوقات والمتميزات سلوكياً بهذا الإنجاز موصية إياهن بالاستمرار على ما هن عليه من تفوق وتميّز ومثابرة وتمسّكٍ بالقيم والأخلاق لما لذلك من أثر فعّال في مسيرتهن التعليمية ودفع عجلة التنمية لهذا الوطن المعطاء ، مقدمة الشكر للمدارس ولقياداتها ومنسوباتها على جميل أدائهن ووافر جهودهن التي انعكست بمخرج يفخر به الجميع، واصلة التهنئة لأولياء الأمور على ما حققته فلذات أكبادهم من إنجاز ، الذي لم يكن إلا بفضل الله ثم بحرصهم ومتابعتهم الدائمة, كما شكرت سمو الأميرة عبير المنديل على رعايتها وتشجيعها الدائم.عقب ذلك قُدم عرض مرئي بعنوان "لك يا سلمان" ، ثم عرضت عدة لوحات إنشادية من تقديم طالبات الثانوية والمتوسطة الثامنة بالرس, وميسرة الطالبات أمام سمو الأميرة والحضور, كما ألقت الطالبة هند المزيد من الثانوية السادسة بالرس كلمة الطالبات المتفوقات بالإنابة.ثم هنأت سمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم سمو أمير منطقة القصيم المتفوقات بهذا الإنجاز, معبرة عن سعادتها الغامرة بمشاركتهن هذه الفرحة, متمنية لهن المواصلة في مسيرة التألّق والتفوق الدراسي ، مشيدة بما شاهدته من حسن تنظيم واختيار لفقرات الحفل من قِبَل منسوبات إدارة تعليم الرس, منوهةً في الوقت ذاته بدعم القيادة ـ أيدها الله ـ لأبناء وبنات المملكة؛ ليكونوا لبنات صالحة في بناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا.من جانبها ثمّن مدير تعليم الرس سليمان بن عبدالله الطعيسي رعاية وتشريف سمو الأميرة عبير المنديل لحفل جائزة الأمير فيصل بن مشعل للتفوق العلمي، وتكريمها لبناتها المتفوقات والمتميزات سلوكيا ودعمها الدائم ومشاركتها الفاعلة بمناسبات الإدارة وبرامج التعليم في المنطقة.وفي ختام الحفل كرّمت سمو الأميرة شقيقة راعي الحفل مسعد بن سمار العتيبي بدرع تذكاري, كما كرمت المشاركات بالحفل من المدارس والمشرفين والمشرفات وشركاء النجاح والداعمين, كما سلمت سموها شهادات التفوق العلمي والتميز السلوكي لقائدات المدارس.// انتهى //19:55ت م0312