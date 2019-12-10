الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر اليوم, معرض الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي ينظمه معهد اللغويات العربية, بالتعاون مع كلية الصيدلة وكلية علوم الحاسب, تحت عنوان "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي", وتستمر أعماله لمدة يومين خلال الفترة من 13 /4/ 1441ه وحتى 10 /12/ 2019م, بحضور وكلاء الجامعة وعميد المعهد الدكتور سعد بن محمد القحطاني وعدد من عمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات, وذلك في بهو الجامعة.وشمل المعرض عدة أركان تناولت أحدث التقنيات التعليمية المستخدمة في ميدان اللغة العربية وتعليمها وعلى رأسها أجهزة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرامج الحاسوبية فائقة الجودة والسلاسل التعليمية والكتب والمؤلفات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.وقدم أعضاء هيئة التدريس شرحاً عن المعرض وما يتضمن من فعاليات خفيفة مثل إلقاء القصائد الشعرية من طلاب معهد اللغويات العربية من متعلمي اللغة العربية لغة ثانية وعروض البرامج والأفلام التسجيلية الوثائقية.// انتهى //19:56ت م0313