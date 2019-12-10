باريس 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساجتمع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم برئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي جون بابتيست مورو، وذلك في مقر الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي" في العاصمة باريس.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين ولا سيما في مجال حقوق الإنسان.وأوضح معاليه أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .من جانبه، أكد رئيس اللجنة على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، متطلعاً لتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، مشيداً بالتطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة.// انتهى //20:25ت م0315