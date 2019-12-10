عام / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يقدم واجب العزاء لأسرة الشغدلي
الثلاثاء 1441/4/13 هـ الموافق 2019/12/10 م واس
حائل 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة الشغدلي في وفاة عثمان بن صالح الشغدلي - رحمه الله- .
جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سموه لمنزل أسرة الفقيد بمدينة حائل مساء اليوم ، التقى خلالها بأقارب وأبناء الفقيد كل من فايز ويوسف وأحمد ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .
من جهتهم أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء التي خففت مصابهم ، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب .
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20:49ت م
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