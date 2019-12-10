حائل 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة الشغدلي في وفاة عثمان بن صالح الشغدلي - رحمه الله- .جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سموه لمنزل أسرة الفقيد بمدينة حائل مساء اليوم ، التقى خلالها بأقارب وأبناء الفقيد كل من فايز ويوسف وأحمد ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .من جهتهم أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء التي خففت مصابهم ، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب .// انتهى //20:49ت م0324