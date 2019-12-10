عـدن 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسدعا وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر صرامة وحزم تجاه ممارسات وجرائم وانتهاكات ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وعدّ عسكر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بمناسبة الذكرى الـ71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُصادف الـ 10 من شهر ديسمبر من كل عام، أن السكوت عن جرائم الحوثيين أمر خطير يساعد في تمادي الانقلابيين الحوثيين على المجتمع والشرعية.واستعرض الانتهاكات والجرائم الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن التي تشمل جرائم قتل وتجنيد الأطفال، وتعذيب المعتقلين وتشريد المعارضين، وتفجير المساكن ودور العبادة، وجرائم سحل واختطاف وإخفاء قسري ونهب للأموال وفرض جبايات وإتاوات مالية ومصادرة المرتبات.وحذّر عسكر من تمادي الحوثيين بالانتهاكات التي تصل إلى فرض معتقدات دينية في المدارس ودور العبادة، بل وإلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وإطلاق صواريخ ومقذوفات إلى وسط أحياء سكنية آمنة، علاوة على زراعة الألغام في الطرقات والمزارع والأماكن العامة التي ليست مسرحاً للحرب، الأمر الذي ضاعف سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء.// انتهى //20:49ت م0325