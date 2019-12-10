القاهرة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واستغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي على مضيفه نادي الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد انبي بهذا الانتصار إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط يحتل بها المركز السابع عشر.// انتهى //20:50ت م0327