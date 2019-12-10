الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسناقش رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وآفاق الوصول إلى الحل السياسي الشامل الذي يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وتحقيق الأمن والاستقرار.وبحث الجانبان الأوضاع الإنسانية في اليمن ومجريات تنفيذ اتفاق الرياض، بما يسهم في إنجاح الاتفاق وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل مؤسسات الدولة.من جهته أكد السفير الصيني، وقوف بلاده إلى جانب مصلحة اليمن واليمنيين من أجل إحلال السلام الدائم، وحرصها على إنجاح "اتفاق الرياض"، معبراً عن أمله في أن يتغلب اليمنيون على الصعاب كافة، والتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.// انتهى //20:57ت م0328