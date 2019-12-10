جدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم ورش العمل التحضيرية للمؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية ٢٠١٩ ، الذي ينطلق غداً في جدة ، وتقدمها ثمان جهاتٍ من رواد صناعة الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.وتناولت ورش العمل مخاطر الأمن السيبراني، ودور تقنيات إنترنت الأشياء في أنظمة توزيع الطاقة وكذلك استخدام العدادات الذكية في قطاع المياه، والتحديات التي قد تواجه عملية دمج نظم الطاقة المتجددة تخطيطياً وعملياتياً ، ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاعات الطاقة عبر إستخدام الشبكات اللاسلكية الخاصة .كما سيقام غد ثلاث محاضرات تثقيفية تستهدف العامة وغير المتخصصين ، حيث ستقدم محاضرة عن خدمة حسابي وطريقة تسجيل العداد الكهربائي كخطوة أولى نحو الاستفادة من بقية الخدمات ، والمحاضرة الثانية عن برنامج قطرة أحد البرامج الوطنية لترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع لترشيد استهلاك المياه ، أضافة إلى محاضرة بعنوان : اعرف حقك وواجباتك في استهلاك الخدمة الكهربائية بهدف زيادة الوعي لدى العامة.// انتهى //21:16ت م0330