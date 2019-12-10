الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020م ، رافعا أسمى الشكر والتقدير على الدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة ما انعكس على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن حجم هذه الميزانية يعكس سمة تعيشها بلادنا منذ انطلاق رؤية 2030، وهي الطموح الذي لا حدود له.وقال سمو الأمير عبد العزيز : إن قطاع الطاقة يحظى بدعم غير محدود من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، مؤكدًا أن السياسة البترولية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات البترول، وأن المملكة ليست أكبر مصدر للبترول للعالم فحسب، بل الأكثر موثوقية عالميا، ما يحقق اطمئنانا وتوازنا في أسواق البترول، ويسهل كل احتياجات إمداد الطلب العالمي المتزايد.// انتهى //21:28ت م0332