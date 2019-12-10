جنيف 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسشارك وفد هيئة الهلال الأحمر السعودي برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم في اجتماعات المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف.وناقش المؤتمر اليوم عددًا من القضايا المهمة، من بينها استخدام التقنيات الجديدة للحيلولة دون فقد الأشخاص, والبحث عن المفقودين, وتطوير الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين إضافة إلى مناقشة سبل حماية خدمات الرعاية الصحية, وترجمة الأُطر المعيارية إلى حلول عملية، واستعرض دراستين حول ممارسات الحماية التي تقوم بها القوات المسلحة التابعة للدول، والإبلاغ عن الأعيرة النارية من قبل الاختصاصيين الطبيين, والعواقب الإنسانية للأسلحة النووية, وتنفيذ خطة التوطين، والدليل العسكري للقانون الدولي الإنساني في القرن الحادي والعشرين.واستعرض بالجلسات مسألة حماية البنية التحتية للماء في النزاعات المسلحة، ولم شمل العائلات، ودور الآليات الإقليمية في القانون الدولي الإنساني، وبذل المساعي الحميدة واحترام القانون الدولي، والجهود المطلوبة لأخذ ظاهرة التغير المناخي في الحسبان.// انتهي //21:35ت م0334