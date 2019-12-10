دبي 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسانتخبت اللجنة التوجيهية العليا للفريق المعني بالمعلمين التابع لليونسكو في اجتماعها السنوي المنعقد في مدينة دبي اليوم، مكتب التربية العربي لدول الخليج عضوا فيها وممثلا عن المنظمات في قارة آسيا .وعبر مدير المكتب الدكتور علي بن عبد الخالق القرني في تصريح بهذه المناسبة عن شكره لأعضاء اللجنة التوجيهية على ثقتهم بالمكتب ، مؤكد أن المكتب يدعم أنشطة الفريق من خلال وجوده في اللجنة التوجيهية العليا للتعليم 2030م من خلال برامجه المقدمة للمعلمين في الخليج والوطن العربي .وبين القرني أن منتدى المعلم الخليجي يمثل منصة جديده للمعلمين لإبراز إبداعاتهم ومبادراتهم التطويرية، مؤكدا أن برامج المكتب المستقبلية ستركز على المعلم وتكوينه المهني بحيث يتواكب مع توجهات الدول الأعضاء لتنمية قدرات المعلمين قبل وفي أثناء الخدمة، كما سيسعى المكتب لتوسيع شراكاته مع المؤسسات الدولية لنقل أفضل الممارسات العالمية وإبراز ما تنجزه الدول الأعضاء في هذا المجال .// انتهى //21:53ت م0336