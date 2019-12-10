الدمام 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسيُعقد مهرجان الأفلام السعودية السادس الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام ، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، في التاسع من شهر أبريل 2020 وحتى الخامس عشر منه وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران .وأوضح مدير فرع جميعة الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي أن مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة، بدأ بتسجيل الأفلام المشاركة في خمس مسابقات حُدّث هيكلها وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية ومسابقة أفلام الطلبة وكذلك مسابقة السيناريو غير المنفذ .وبين أنه يشترط للاشتراك في المسابقات أن تكون المشاركة سعودية، و أن يُقدّم في موعد أقصاه 15 فبراير 2020م، على أن لا يكون قد سبق عرضه على أية قناة تلفزيونية، أو صالات العرض التجارية ، أوعبر أي منصة على شبكات الإنترنت ، كما لا يسمح للمخرج بالمشاركة بأكثر من فيلمين، فيما يشترط في مسابقة السيناريو غير المنفذ أن لايكون قد شارك في إحدى دورات المهرجان السابقة ، وأن لا تزيد مدة الفيلم القصير داخل المسابقة عن 39 دقيقة، وأن لا تقل مدة الفيلم الطويل داخل المسابقة عن 40 دقيقة ولا تزيد عن 90 دقيقة .وأشار الحربي أن المهرجان السينمائي يعد الأول في السعودية منذ انطلاقه عام 2008م، مواصلا الاهتمام بالأفلام السعودية، وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة صناعة الأفلام، مع خلق مناخ تنافسي بين صناع الأفلام السعوديين، حيث بلغ مجموع المشاركات في الدورات الخمس الماضية 552 فيلما إلى جانب 498 سيناريو غير منفذ .// انتهى //21:56ت م0337