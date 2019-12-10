الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442 (2020) .وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : إن ميزانية 2020 اشتملت في طياتها على بشائر للوطن والمواطنين، وملبية لطموحات المواطنين ومجسدة لنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة من خلال النمو في الإيرادات غير النفطية، لدعم الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على المصادر النفطية فقط ، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي وتأسيس قاعدة اقتصادية قوية ومتينة تنطلق منها نهضة حديثة استثنائية .ودعا سموه في ختام تصريحه ، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم عليها الأمن والأمان.// انتهى //21:56ت م0338