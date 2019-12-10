جدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 تحمل معها بشائر الخير والنماء والبهجة والتفاؤل وما تضمنت من مشروعات ضخمة تؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على مواصلة الإنفاق بسخاء من أجل رفاهية المواطن وتأمين سبل السعادة والعيش الرغيد .وأوضح معاليه أن الميزانية الجديدة عكست الخطط والتوجهات الإستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق كفاءة الإنفاق ودعم الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادرها البديلة وإطلاق مجموعة الإصلاحات التنظيمية إضافة إلى العديد من المبادرات المنسجمة مع أهداف وبرامج الرؤية الطموحة للمملكة 2030 .وأشار معاليه إلى الدعم الكبير والعناية الفائقة التي يلقاها التعليم العام والجامعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن منطلق الاهتمام ببناء الإنسان الذي يعد هو محور التنمية وأساسها الأول وما حظي به هذا القطاع من اعتماد مبلغ ( 193) مليار ريال في ميزانية هذا العام يؤكد على أولية هذا القطاع من الاهتمام والرعاية والدعم .وفي ختام تصريحه سأل الدكتور الحميدان الله أن يحفظ ولاة الأمر وأن يديم على بلادنا نعمة الرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة .//انتهى//22:16ت م0340