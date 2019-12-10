جدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس‏دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم جدة سعاد آل منصور اليوم، ملتقى العمل التطوعي بتعليم جدة الذي يهدف إلى زيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م.وأوضحت أن الملتقى يأتي لتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع في مجال العمل التطوعي إلى جانب استشراف الآفاق المستقبلية للعمل التطوعي ودوره المهم كعامل تنمية مستدامة للوطن، مؤكدة أن العمل التطوعي له دور فاعل ومحوري في تعزيز الثقة لدى الطالب والطالبة وإكسابهم المهارات.وأشارت آل منصور إلى الجهود الكبيرة لوزارة التعليم في وضع خططها لبرامج وأنشطة تهدف إلى ترسيخ العمل التطوعي ودعمه بوصفه شريكا حقيقيا بروح المواطنة والانتماء .وتضمن الملتقى عدة فعاليات شملت تقديم أوراق عمل متخصصة وتنفيذ ورش تدريبية إضافة إلى تدشين المعرض المصاحب للملتقى.يذكر أن انعقاد الملتقى يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع ويستمر يومين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا وترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة .//انتهى//22:22ت م0342