تبوك 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسنظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك في مقره اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان "مهارات كتابة القصة القصيرة "، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي بالمنطقة.وتناولت القاصة والكاتبة وفاء الطيب خلال الورشة عددًا من المفاهيم المتعلقة بأدب القصة، وكيفية كتابتها، وما القواعد التي على أساسها تُبنى القصة، وتُطوّر الأفكار، واستلهامها وطريقة الاستفادة منها، وآلية تحويلها إلى قصة أدبية.وتأتي الورشة التي تستمر يومين في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.// انتهى //22:33ت م0343