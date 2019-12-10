الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم مباريات الجولة الـ16 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بخمس لقاءات جمعت بين القادسية وحطين، والكوكب أمام نجران، والعين مع الثقبة، والجيل أمام الباطن، وأخيرا المجزل وأحد.فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ، حقق القادسية فوزا بهدفين دون رد على حساب ضيفه حطين، سجلهما كل من أندرو دي كلان وستانلي أوهاوتشي في الدقيقتين 45 و72.وارتفع رصيد القادسية لـ30 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد حطين عند 13 نقطة بالمركز السابع عشر في جدول الترتيب.وفي ملعب نادي الشعلة بالخرج ، خيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت بين فريقي الكوكب ونجران، ضمن مباريات الجولة ذاتها.ووصل رصيد فريق الكوكب إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، بالتساوي مع نجران "العاشر".وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة العين مع ضيفه الثقبة، التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة .وتقدم العين بواسطة اللاعب فيصل الدوسري في الدقيقة 80، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق سيسوكو قبل نهاية الوقت الأصلي بـ10 دقائق.ورفع العين رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الثقبة "الرابع" في لائحة ترتيب فرق المسابقة.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء اقتنص الباطن فوزا غاليا بهدفين دون رد أمام مضيفه الجيل، حملا توقيع كل من محمد محسن وحسن شراحيلي في الدقيقتين 75 و82.وارتفع رصيد الباطن إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الجيل عند 15 نقطة بالمركز السادس عشر.واختتمت مباريات اليوم ، باللقاء الذي جمع بين المجزل وأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضيةبالمجمعة ، وانتهى بفوز الأخير 3 - 1.سجل لأحد كل من بهاء عبدالرحمن وحسام سديري ونايف كريري في الدقائق21 و37 و93، بينما جاء هدف أصحاب الأرض بواسطة محمد النهدي في الدقيقة 95.الفوز رفع رصيد أحد إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد المجزل عند 8 نقاط بالمركز العشرين.// انتهى //22:58ت م0345